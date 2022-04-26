Home / Війна / Британія на рік раніше скасувала усі мита на український експорт

Британія на рік раніше скасувала усі мита на український експорт

26/04/2022 09:17

Британія скасувала всі мита та обмеження на український експорт згідно угоди про вільну торгівлю, яка мала повноцінно запрацювати для України з 2023 року.

Про це поінформувала пресслужба британського уряду у понеділок, 25 квітня.

Так, відтепер скасовані всі тарифи та квоти, що охоплюються торговельною угодою між Британією та Україною, тобто передусім аграрну та промислову продукцію. Такий крок «надасть Україні економічну підтримку у скрутний час», зазначили в уряді Сполученого Королівства.

Рішення було ухвалене у відповідь на пряме звернення українського уряду щодо лібералізації тарифів.

“Зняття мит на ключові українські експортні товари, включаючи ячмінь, мед, консервовані помідори та птицю, допоможе українському бізнесу та виробникам, коли вони цього найбільше потребують”, – повідомив Департамент міжнародної торгівлі Британії.

Крім того, Британія оголосила про заборону на експорт товарів і технологій, які Росія може використовувати для «придушення героїчного народу України». Серед таких товарів – обладнання для перехоплення та моніторингу.

“Це закриє будь-які існуючі лазівки для того, щоб Росія не купувала ці товари у Британії”, – додали у відомстві.

Читайте також:
Британія повертає посольство до Києва

Facebook коментарі
Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по заводах “Укроборонпрому” – це працівники самих заводів

Служба безпеки України затримала провідного інженера одного з заводів держконцерну “Укроборонпром” за ймовірну причетність до ракетного удару по підприємству після того, як він повідомив про наслідки ракетного обстрілу підприємства...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse