Home / Війна / Зеленський назвав умову деокупації втрачених територій

Зеленський назвав умову деокупації втрачених територій

23/04/2022 21:50

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наразі не готові до військового шляху розблокування Маріуполя, а загалом питання деокупації територій залежить від поставок зброї країнами-партнерами.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав на пресконференції для українських та іноземних ЗМІ, яка відбулася у сховищі – на підземній станції київського метрополітену “Майдан Незалежності” – ввечері в суботу, 23 квітня.

“Ми зараз не готові. І командири, які там знаходяться, чудово це розуміють. Це реальність”, – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що “сьогодні один з найскладніших днів в обороні Маріуполя, ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків”.

Президент розповів, що за годину до пресконференції мав розмову з бійцями полку “Азов”, які перебувають на території комбінату “Азовсталь”.

Також Зеленський наголосив: якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів з РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави загалом підтвердив наміри повертати втрачені території військовим шляхом.

Він сказав, що деякі населені пункти Збройні сили України втрачають, але потім повертають.

“Все, що росіяни прорвуть і, не дай Боже, окупують, ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років, і не восьмирічної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде і її буде достатньо, повірте мені – ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована”, – заявив Зеленський.

“Зараз ми бачимо зміну у відношенні західних партнерів. Особливо я бачу зміни у швидкості від США. І якщо ця швидкість буде нарощуватись так само, як нам обіцяють, якщо кроки будуть співпадати зі словами, як у будь-якої порядної людини і лідера, ми будемо швидше деокуповувати наші території”, – сказав президент України.

Читайте також:
За обстріл Одеси Зеленський назвав росіян “смердючими подонками”

Зеленський прагне переговорів із Путіним. Але припинить контакти за певних умов

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський назвав умову деокупації втрачених територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наразі не готові до військового шляху розблокування Маріуполя, а загалом питання деокупації територій залежить від поставок зброї країнами-партнерами. Як передає “Новинарня“, про це...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse