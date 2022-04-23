Зеленський назвав умову деокупації втрачених територій

Президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ наразі не готові до військового шляху розблокування Маріуполя, а загалом питання деокупації територій залежить від поставок зброї країнами-партнерами.

Як передає “Новинарня“, про це він сказав на пресконференції для українських та іноземних ЗМІ, яка відбулася у сховищі – на підземній станції київського метрополітену “Майдан Незалежності” – ввечері в суботу, 23 квітня.

“Ми зараз не готові. І командири, які там знаходяться, чудово це розуміють. Це реальність”, – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що “сьогодні один з найскладніших днів в обороні Маріуполя, ворог стріляє з моря, суші, танків, артилерії, літаків”.

Президент розповів, що за годину до пресконференції мав розмову з бійцями полку “Азов”, які перебувають на території комбінату “Азовсталь”.

Також Зеленський наголосив: якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено псевдореферендум у нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких переговорних процесів з РФ.

Відповідаючи на запитання журналістів, глава держави загалом підтвердив наміри повертати втрачені території військовим шляхом.

Він сказав, що деякі населені пункти Збройні сили України втрачають, але потім повертають.

“Все, що росіяни прорвуть і, не дай Боже, окупують, ми повернемо. Це буде питання не 10-20 років, і не восьмирічної війни з 2014 року, а питання того, чи буде у нас зброя. Як тільки вона буде і її буде достатньо, повірте мені – ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована”, – заявив Зеленський.

“Зараз ми бачимо зміну у відношенні західних партнерів. Особливо я бачу зміни у швидкості від США. І якщо ця швидкість буде нарощуватись так само, як нам обіцяють, якщо кроки будуть співпадати зі словами, як у будь-якої порядної людини і лідера, ми будемо швидше деокуповувати наші території”, – сказав президент України.

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