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Зеленський прагне переговорів із Путіним. Але припинить контакти за певних умов

23/04/2022 20:49

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українських військових у Маріуполі або проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це Зеленський сказав на пресконференції для українських та іноземних ЗМІ, яка відбувається у сховищі – на підземній станції київського метрополітену “Майдан Незалежності” – ввечері в суботу, 23 квітня.

Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проведено псевдореферендуми на окупованих територіях, Україна вийде з будь-яких переговорів”, – заявив Зеленський.

Відповідаючи на інші запитання щодо мирних переговорів з РФ, він сказав, що російська сторона загалом позитивно сприйняла українські пропозиції щодо угоди, висловлені на зустрічі в Стамбулі. Але надалі російське керівництво під впливом негативної реакції всередині своєї країни змінило ставлення до пропозицій Києва.

При цьому Зеленський висловився за продовження діалогу з країною-агресором та її лідером і сказав, що не боїться замаху в ході особистої зустрічі з Путіним.

“Я наполягав на зустрічі з лідером Російської Федерації з самого початку, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни – я вважаю, не дасть бажаного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав. Щодо замахів – я не дуже боюсь. Дуже боїться моя охорона, скажу вам відверто. І дуже боїться моя сім’я”, – сказав Зеленський.

“Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, що, навіть якщо це складно, це може зупинити втрати тисячі, десятки тисячі – а з такими сусідами – сотні тисяч і навіть мільйони жертв. Я не боюсь зустрічі з президентом (Путіним), якщо щодо замахів. Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться”, – сказав Зеленський.

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Україна

Зеленський прагне переговорів із Путіним. Але припинить контакти за певних умов

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українських військових у Маріуполі або проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Про це Зеленський...

Війна з Росією

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