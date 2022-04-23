Зеленський прагне переговорів із Путіним. Але припинить контакти за певних умов

Пресконференція президента Володимира Зеленського на станції метро "Майдан Незалежності" 23 квітня 2022. Кадр відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вийде з переговорів з Росією, якщо окупанти знищать українських військових у Маріуполі або проведуть псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Про це Зеленський сказав на пресконференції для українських та іноземних ЗМІ, яка відбувається у сховищі – на підземній станції київського метрополітену “Майдан Незалежності” – ввечері в суботу, 23 квітня.

“Якщо буде знищено наших людей у Маріуполі, якщо буде проведено псевдореферендуми на окупованих територіях, Україна вийде з будь-яких переговорів”, – заявив Зеленський.

Відповідаючи на інші запитання щодо мирних переговорів з РФ, він сказав, що російська сторона загалом позитивно сприйняла українські пропозиції щодо угоди, висловлені на зустрічі в Стамбулі. Але надалі російське керівництво під впливом негативної реакції всередині своєї країни змінило ставлення до пропозицій Києва.

При цьому Зеленський висловився за продовження діалогу з країною-агресором та її лідером і сказав, що не боїться замаху в ході особистої зустрічі з Путіним.

“Я наполягав на зустрічі з лідером Російської Федерації з самого початку, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни – я вважаю, не дасть бажаного результату. Я вважаю, цю війну може зупинити той, хто її розпочав. Щодо замахів – я не дуже боюсь. Дуже боїться моя охорона, скажу вам відверто. І дуже боїться моя сім’я”, – сказав Зеленський.

“Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, що, навіть якщо це складно, це може зупинити втрати тисячі, десятки тисячі – а з такими сусідами – сотні тисяч і навіть мільйони жертв. Я не боюсь зустрічі з президентом (Путіним), якщо щодо замахів. Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться”, – сказав Зеленський.

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