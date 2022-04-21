США заблокують свої порти для російських суден, – Байден

Сполучені Штати заборонять російським кораблям заходити в американські порти аналогічно з рішенням ЄС.
Про це президент США Джо Байден заявив у ході брифінгу у четвер, 21 квітня.
“США заборонить пов’язані з РФ судна, вслід за аналогічним кроком у ЄС. Це означає, що жоден корабль під російським прапором чи у власності російських громадян чи компаній не зможуть пришвартуватися в американських портах чи на узберіжжі”, – заявив Байден, якого цитує “Економічна правда”.
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