У РНБО закликали українців не поширювати інформацію з місць зберігання нафтопродуктів

Ілюстративне фото

Громадян України закликали не поширювати в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів.

Про це пізно ввечері в вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО, наголошуючи, що інформація про нафтопродукти є стратегічною.

“ЦПД при РНБО України звертається до представників ЗМІ та звичайних громадян: не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена”, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 56 – 20.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ