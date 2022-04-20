У РНБО закликали українців не поширювати інформацію з місць зберігання нафтопродуктів

Громадян України закликали не поширювати в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів.
Про це пізно ввечері в вівторок, 19 квітня, повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації при РНБО, наголошуючи, що інформація про нафтопродукти є стратегічною.
“ЦПД при РНБО України звертається до представників ЗМІ та звичайних громадян: не поширюйте в мережі інформацію щодо маршрутів, обсягів, місць зберігання нафтопродуктів. Така інформація є стратегічною і в жодному разі не має бути розголошена”, – йдеться у повідомленні.
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