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Безпекова ситуація і допомога: головком Залужний зв’язався з американським колегою

16/04/2022 02:58

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, назвавши потреби нашої армії в ході відбиття російської агресії.

Про це йдеться в телеграм-каналі головкома ЗС України в ніч на 16 квітня.

“Я вкотре наголосив на актуальних потребах Збройних сил України в озброєнні та боєприпасах для посилення наших оборонних спроможностей.
Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії”, – ідеться в повідомленні.

“Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України”, – зазначив Залужний.

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