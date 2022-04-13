Всі 27 країн Євросоюзу підтримали постачання зброї Україні

Жозеп Боррель

Усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні, зокрема Угорщина та Болгарія.

Про це 12 квітня повідомив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

На запитання про те, чи змінилася поведінка Угорщини та Болгарії – країн, які відмовлялися допомагати Україні зброєю, він відповів: “Ці країни беруть участь у фінансуванні зброї, що надається Європейським Союзом, як держави-члени. Неправда, що вони не беруть участь. Якби вони не брали участь, це було би неможливо, тому що рішення ухвалюються одноголосно. Угорщина та Румунія, всі 27 держав-членів були одностайні“.

Він наголосив, що Угорщина та Болгарія вносять свою частку в 1,5 млрд євро, які ЄС надає Україні.

“Угорщина, як мені відомо, не пропускає зброю на свою територію, але це інша справа. Угорщина сплачує свою частку, тому вона бере участь в озброєнні України”, – уточнив Боррель.

Він додав, що багато країн ЄС допомагають Україні зі своїх бюджетів.

“Є країни, які витратили понад 300 мільйонів євро. Є країни, які витратили еквівалент третини свого оборонного бюджету”, – сказав голова європейської дипломатії.

Боррель додав, що поки що не може назвати точну цифру грошей, які країни ЄС надають для допомоги Україні.

“Не зациклюйтесь на півтора мільярдах. Це та частина, яку ми фінансуємо коштом фонду, якого немає в європейському бюджеті… Але я вас запевняю, грошей набагато більше. А якщо буде мало, ми додамо ще”, – сказав Боррель.

Глава європейської дипломатії наголосив, що військова допомога, яку ЄС надасть Україні, не буде символічною.

“З військового погляду, адже ми не втручатимемося у війну, єдиний спосіб допомогти українцям – надати їм необхідне обладнання, щоб вони могли воювати… Ми продовжуватимемо це робити, використовуючи наявні у нас кошти, і намагатимемося забезпечити те, що їм треба… Так, це зовсім не символічно”, – сказав він.

За словами Борреля, на зустрічі міністрів також обговорювали шостий пакет санкцій проти Росії, зокрема обмеження на нафту і газ.

“Важливо розрізняти нафту і газ. Минулого року, у 2021 році, рахунок за імпорт нафти був у чотири рази більший за рахунок газу. Ми говоримо про 80 млрд євро з одного боку та 20 млрд євро з іншого. Важливо почати з нафти”, – сказав голова дипломатії ЄС.

Глави МЗС ЄС також обговорювали можливий наступ Росії на схід України, військові злочини росіян, ситуацію в Маріуполі, поширення Росією дезінформації та пропаганди.

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