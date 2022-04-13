“Повернись живим” допомагає розміновувати Київщину: сапер-інструктор розповів, як підступно ворог розкладає гранати

Фото: Повернись живим

Фахівці благодійного фонду “Повернись живим” допомагають розміновувати звільнені на Київщині населені пункти.

Про це повідомила команда фонду на своєму телеграм-каналі у середу, 13 квітня.

Зазначається, що інструктор із саперної справи Павло нещодавно оглянув транспортне підприємство в області, де російські “офіцери” влаштували собі штаб.

Сапер перевірив близько 50 фур, які колись були задіяні у державній програмі відновлення доріг “Велике будівництво”. В одній з автівок капітан знайшов гранату без чеки.

“Ричаг гранати окупанти придавили подушкою. Якщо би її почали рухати — граната спрацювала б. Також могла б бути пошкоджена цистерна з дизелем, якою була навантажена фура”, – каже Павло.

За словами інструктора, подібним чином окупанти мінують також речі у будинках цивільних людей. Так, у селі під Гостомелем росіяни замінували подібним чином погріб.

На фото: згорілі автівки, знайдена у фурі граната та елементи керованого мінування (тут — за допомогою МОН) території транспортного підприємства, виявлені нашим інструктором із саперної справи. Відходячи, рашисти зняли МОНки, замінованою лишилася тільки вантажівка.

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