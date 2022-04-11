Розміновувати треба майже половину території України, – ДСНС

За оцінками ДСНС, розмінування потребує близько 300 тис. кв. км території України, тобто майже половина площі країни.

Про це на брифінгу в понеділок, 11 квітня, сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, передає “Укрінформ”.

“На сьогодні ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно зробити комплекс заходів з гуманітарного розмінування, а це технічне обстеження території. За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тисяч квадратних кілометрів, якщо ми всі розуміємо, це майже половина території нашої країни”, – сказав Бондар.

Він додав, що в системі ДСНС працює 103 окремих розрахунки піротехнічних підрозділів, загальна кількість піротехніків – близько 550 осіб.

В середньому за добу піротехнічними підрозділами щоденно вилучається і знешкоджується від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів.

“У порівнянні з періодами до російського вторгнення ці показники зросли майже в 10 разів”, – сказав Бондар.

Так, за його словами, за 10 квітня було 177 залучень піротехнічних підрозділів, знешкоджено близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежено площу 286 гектарів.

Довідково:

Всього з початку війни ДСНС здійснило понад 6 тисяч залучень, знешкоджено понад 48 тисяч боєприпасів, в тому числі близько двох тисяч авіабомб різного калібру. Обстежено та очищено територію площею понад сім тисяч гектарів.

На сьогодні основні зусилля піротехнічних підрозділів зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Броварському, Чернігівському, Ніжинському напрямках, у Сумській області – в Тростянці та інших населених пунктах.

Також у Харкові, попри щоденні обстріли, підрозділи ДСНС продовжують виконувати роботу з вилучення вибухонебезпечних предметів.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 47 – 11.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ