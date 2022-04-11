Розміновувати треба майже половину території України, – ДСНС

Про це на брифінгу в понеділок, 11 квітня, сказав начальник управління організації піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування ДСНС Олег Бондар, передає “Укрінформ”.
“На сьогодні ми провели орієнтовний аналіз територій, на яких необхідно зробити комплекс заходів з гуманітарного розмінування, а це технічне обстеження території. За нашими попередніми оцінками, це близько 300 тисяч квадратних кілометрів, якщо ми всі розуміємо, це майже половина території нашої країни”, – сказав Бондар.
Він додав, що в системі ДСНС працює 103 окремих розрахунки піротехнічних підрозділів, загальна кількість піротехніків – близько 550 осіб.
В середньому за добу піротехнічними підрозділами щоденно вилучається і знешкоджується від 2 до 6 тисяч вибухонебезпечних предметів.
“У порівнянні з періодами до російського вторгнення ці показники зросли майже в 10 разів”, – сказав Бондар.
Так, за його словами, за 10 квітня було 177 залучень піротехнічних підрозділів, знешкоджено близько двох тисяч вибухонебезпечних предметів і обстежено площу 286 гектарів.
Довідково:
Всього з початку війни ДСНС здійснило понад 6 тисяч залучень, знешкоджено понад 48 тисяч боєприпасів, в тому числі близько двох тисяч авіабомб різного калібру. Обстежено та очищено територію площею понад сім тисяч гектарів.
На сьогодні основні зусилля піротехнічних підрозділів зосереджені на Ірпінсько-Бучанському, Броварському, Чернігівському, Ніжинському напрямках, у Сумській області – в Тростянці та інших населених пунктах.
Також у Харкові, попри щоденні обстріли, підрозділи ДСНС продовжують виконувати роботу з вилучення вибухонебезпечних предметів.
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