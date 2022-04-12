Home / Війна / В Україні створили реєстр держзрадників. Серед них політики, правоохоронці та медійники

В Україні створили реєстр держзрадників. Серед них політики, правоохоронці та медійники

12/04/2022 14:57

Національне агентство з питань запобігання корупції та ГО “Рух Чесно ” внесли першу сотню осіб до реєстру державних зрадників, серед них 13 медійників.

Про це ввечері в понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Серед цих сотні осіб 73 – політики, 13 – представники правоохоронних органів, 13 – медійники, а також один суддя.

У реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

Із представників медіасфери до реєстру внесені: Кирило Вишинський, Ігор Гужва, Сніжана Єгорова, Андрій Єрмолаєв, Світлана Крюкова, Гліб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Мєдвєдєва, Діана Панченко, Михайло Погребинський, Володимир Рогов, Олексій Романов, Олександр Семченко.

Перед тим, як внести особу до цього списку, “Рух Чесно” перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює із правоохоронними органами і громадськими організаціями.

Загалом у реєстрі чотири категорії осіб: політики, судді та юристи, медійники і правоохоронні органи.

“Рух Чесно” продовжує шукати колаборантів і закликає усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею.

Інформацію про всіх учасників списку можна переглянути за посиланням.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 48 – 12.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 3
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

В Україні створили реєстр держзрадників. Серед них політики, правоохоронці та медійники

Національне агентство з питань запобігання корупції та ГО “Рух Чесно ” внесли першу сотню осіб до реєстру державних зрадників, серед них 13 медійників. Про це ввечері в понеділок, 11...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse