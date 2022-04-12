В Україні створили реєстр держзрадників. Серед них політики, правоохоронці та медійники

Діана Панченко - одна із осіб із реєстру державних зрадників

Національне агентство з питань запобігання корупції та ГО “Рух Чесно ” внесли першу сотню осіб до реєстру державних зрадників, серед них 13 медійників.

Про це ввечері в понеділок, 11 квітня, інформує пресслужба Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Серед цих сотні осіб 73 – політики, 13 – представники правоохоронних органів, 13 – медійники, а також один суддя.

У реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України.

Із представників медіасфери до реєстру внесені: Кирило Вишинський, Ігор Гужва, Сніжана Єгорова, Андрій Єрмолаєв, Світлана Крюкова, Гліб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Мєдвєдєва, Діана Панченко, Михайло Погребинський, Володимир Рогов, Олексій Романов, Олександр Семченко.

Перед тим, як внести особу до цього списку, “Рух Чесно” перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює із правоохоронними органами і громадськими організаціями.

Загалом у реєстрі чотири категорії осіб: політики, судді та юристи, медійники і правоохоронні органи.

“Рух Чесно” продовжує шукати колаборантів і закликає усіх, хто має таку інформацію, ділитися нею.

Інформацію про всіх учасників списку можна переглянути за посиланням.

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