На Дніпровщині ігумена Матвія з “УПЦ МП” арештували через його співпрацю з Росією

На Дніпропетровщині СБУ викрила та затримала священника – настоятеля одного з храмів так званої “УПЦ” Московського патріархату через його співпрацю з країною-агресором. Батюшку арештовано рішенням суду.

Зловмиснику повідомили про підозру за фактом “пособництва у плануванні, розв’язуванні й веденні агресивної війни та дій, спрямованих на розпалювання національної та релігійної ворожнечі і ненависті” (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 КК України), повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, починаючи з 24 лютого, після вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачами підтримував позицію патріарха РПЦ Кирила та дії окупаційної влади РФ, виправдовував військове вторгнення агресора щодо нашої держави. Також настоятель давав вказівки парафіянам щодо надання допомоги збройним силам Росії.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявили та вилучили комп’ютерну техніку та документацію підтримки агресора.

Як зазначає релігієзнавець Олександр Єфременко, арештований піп – Решетняк Сергій Іванович, відомий як “ігумен Матфій”, 03.09.1962 р.н., клірик Кам’янської єпархії “УПЦ Московського патріархату”.

Обшуки відбувалися в храмі, де служить Решетняк, у селі Безбородькове Дніпропетровської області, та і нього вдома.

Зокрема, знайдено листівку: “Война с Украиной будет короткой и увенчается полной победой Росии”. Також у попа виявили тексти з виправданням нападу РФ на Україну нібито з точки зору богослів’я, а також речові докази, що доводять факти розпалювання Решетняком міжетнічної ворожнечі, антисемітизму.

“Зараз Матвій (Решетняк) перебуває у слідчому ізоляторі. Але в УПЦ МП вже збирають гроші на заставу, щоб випустити на волю цього негідника, зам’яти справу та врятувати власну репутацію, яка зазнає серйозних втрат через численні факти виявлення попів-колаборантів”, – повідомив Єфременко, попросивши розголосу цієї теми, щоб колаборант Решетняк не уникнув покарання.

Читайте також:

51% українців виступають за заборону “УПЦ МП”, – опитування

Добкін став дияконом УПЦ МП