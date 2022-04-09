“Родина тєбя бросіт”: під Харковом виявили “братську могилу” російських вояків

У селі Вільхівка на Харківщині бійці 92-ї бригади знайшли яму з трупами російських військових.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Зазначається, що 30 березня воїни 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчі загони під Харковом знищили дві батальйонно-тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведену БТГ 59-го танкового полку ЗС РФ.
Утікаючи, залишки цих угруповань залишили своїх загиблих у рову.
“Мабуть, росіянам, тікаючи, було важливіше вивезти в РФ награбовані в українців пральні машини і ноутбуки, а не тіла своїх вбитих вояків”, – зауважили в управлінні.
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