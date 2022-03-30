На Харківщині воїни 93 омбр розбили ворожу колону з машиною від ТОС-1А “Солнцепек”. ФОТО

Фото: пресслужба 93-ї омбр

У Харківській області українській захисники розбили ворожу колону з важкою транспортно-заряджальною машиною від системи ТОС-1А “Солнцепек”.

Про це вдень у середу, 30 березня, повідомила пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

“Хвалені “Сонцепьоки”, якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях.

На фото – російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А “Солнцепек”. Вона має працювати у комплексі з транспортувальною і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу”, – йдеться в повідомленні.

“Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від “Сонцепьока” розвернули, щоби вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми”, – розповів про історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним Сід.

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