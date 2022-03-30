Home / Війна / На Харківщині воїни 93 омбр розбили ворожу колону з машиною від ТОС-1А “Солнцепек”. ФОТО

На Харківщині воїни 93 омбр розбили ворожу колону з машиною від ТОС-1А “Солнцепек”. ФОТО

30/03/2022 14:00

У Харківській області українській захисники розбили ворожу колону з важкою транспортно-заряджальною машиною від системи ТОС-1А “Солнцепек”.

Про це вдень у середу, 30 березня, повідомила пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.

“Хвалені “Сонцепьоки”, якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях.

На фото – російська важка транспортно-заряджальна машина зі складу важкої вогнеметної системи ТОС-1А “Солнцепек”. Вона має працювати у комплексі з транспортувальною і пусковою машинами. Але в колоні, яку розбили холодноярці, була лише одна машина з усього комплексу”, – йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба 93-ї омбр

“Колона йшла на село на Харківщині і отримала відсіч. Окупанти почали розбігатися, ТЗМку від “Сонцепьока” розвернули, щоби вертатися на ній у бік російського кордону. Але в тилу їх вже чекали ми”, – розповів про історію цього екземпляра російського оборонпрому воїн із позивним Сід.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 35 – 30.03.2022

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Прикинь, як вони жили?”: СБУ перехопила розмову окупанта з дружиною, яка просить вкрасти в Україні ноутбук і костюм. ВІДЕО

Служба безпеки України опублікувала нову перехоплену телефонну розмову одного з рашистів, у якій дружина окупанта просить його вкрасти у домівках українців ноутбук, кросівки і костюм потрібного розміру. Як передає...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse