На Харківщині воїни 93 омбр розбили ворожу колону з машиною від ТОС-1А “Солнцепек”. ФОТО

У Харківській області українській захисники розбили ворожу колону з важкою транспортно-заряджальною машиною від системи ТОС-1А “Солнцепек”.
Про це вдень у середу, 30 березня, повідомила пресслужба 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”.
“Хвалені “Сонцепьоки”, якими лякали українців, і навіть знімали однойменний пропагандистський фільм, тепер стоять кинуті у наших полях.
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