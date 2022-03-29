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Переговори з РФ у Стамбулі: від України бере участь прихильник “позаблоковості” і “нейтралітету” Олександр Чалий

29/03/2022 12:35

Серед членів української делегації на переговорах із Російською Федерацією в Стамбулі – колишній перший заступник міністра закордонних справ, дипломат Олександр Чалий. Він відомий як прихильник “позаблоковості” та “нейтралітету”.

Український журналіст, головний редактор видання “Європейська правда” Сергій Сидоренко зазначив, що сьогодні такі радники для Банкової – “сум і біль”.

“За столом переговорів у Стамбулі (з українського, на жаль, боку) – Олександр Чалий.
Його в дипломатичній тусовці добре знають як прибічника “позаблоковості” і “нейтралітету”. Він був таким і у 2010 році, коли Янукович відмовився від НАТО. Наслідки цієї відмови, свідками якої країна стала у 2014 році – на жаль, не переконали СанСанича у тому, наскільки ганебною була та помилка. І він не відмовився від цих вбивчих для майбутнього держави поглядів”, – написав Сидоренко у фейсбуці.

“Те, що він зараз є радником на Банковій – це, безумовно, сум і біль”, – вважає він.

“Не знаю, чи лишився він на думці, що Угода про асоціацію та рух до ЄС це теж біда та небезпека – бо в 2009-10 було і це. Сподіваюся, тут думка змінилася. Але учасником ще й переговорів з питань нашого вступу до ЄС я би його дуже не хотів бачити”, – додав Сидоренко.

Нагадаємо, сьогодні в стамбульському палаці Долмабахче відбуваються переговори української та російської делегацій щодо відновлення миру.

Перед початком переговорів виступив президент Туреччини Таїп Ердоган, закликавши сторони до перемир’я. Він сказав, що продовження бойових дій не вигідне нікому, та висловив сподівання, що переговори дадуть конкретний результат.

Переговори в “плаваючому” режимі попередньо заплановані на два дні.

Раніше джерела “The Financial Times” повідомили, що Росія нібито зняла свої вимоги до України щодо “денацифікації”, “демілітаризації” та статусу російської мови в Україні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму.
Міністр констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями.

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