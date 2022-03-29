Кулеба назвав мету України в новому раунді переговорів із РФ у Стамбулі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що найамбіційнішою метою України на переговорах з Росією у Туреччині цього тижня є досягнення угоди про припинення вогню.

Про це ввечері в понеділок, 28 березня, повідомила агенція Reuters.

“Програмою-мінімум будуть гуманітарні питання, а програмою-максимум – досягнення домовленості про припинення вогню”, – сказав він, відповідаючи на питання про масштаби майбутнього раунду мирних переговорів, який розпочнеться нині.

Кулеба заявив, що Україна не торгує людьми, землями та суверенітетом, і саме таку тверду позицію президент Володимир Зеленський дає доручення займати українській делегації.

“Президент України дав дуже чіткі вказівки нашій делегації. Ми не торгуємо людьми, землями та суверенітетом. Наша позиція залізобетонна. Вона підкріплена міжнародним правом, Збройними силами України, міжнародними санкціями, які були застосовані проти Росії, зброєю, яка була передана та передається Україні для оборони від агресора”, – заявив міністр.

Українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму, сказав Кулеба: “Ми самі будемо вирішувати, який референдум проводити чи не проводити, це не предмет переговорів”.

“Президент України завжди орієнтується на позицію людей, позицію українців. Ми за цей місяць пройшли великий шлях національного єднання. Я виключаю ситуацію, коли влада зробить щось всупереч волі народу”, – додав він.

Міністр констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями.

“Ми з цікавістю чекаємо на розмову двох делегацій, щоби побачити, чи росіяни приїдуть на ці переговори з готовністю реально про щось домовлятися, чи просто повторювати свої вимоги, які лунали з самого початку. Якщо ми побачимо, що настрій змінився, і вони готові до серйозної, предметної розмови та збалансованих домовленостей, тоді справа піде вперед. Якщо це буде знову повторення їхніх пропагандистських штампів за зачиненими дверима, тоді роз’їдуться так само, як з’їхалися”, – зазначив він.

Кулеба звернув увагу, що протягом цього місяця публічна позиція РФ поступово змінювалася з планів захопити ключові міста України за кілька днів до пояснень, що воєнні дії обмежені метою захоплення Донецької та Луганської областей.

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