Українська делегація прибула на переговори із РФ до Туреччини

Палац Долмабахче у Стамбулі

Переговори української та російської делегацій щодо відновлення миру заплановані на 10:00 в стамбульському палаці Долмабахче.

Про це вранці у вівторок, 29 березня, інформує “Європейська правда”.

Російська делегація прибула до Туреччини протягом дня у понеділок, а літак із українською делегацією приземлилася в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка близько 22:00 вечора.

Після проведення процедур українські дипломати переїхали до готелю, де вони зупинилися.

Старт переговорів запланований у палаці Долмабахче у Стамбулі у вівторок о 10:00.

Раніше джерела “The Financial Times” повідомили, що Росія нібито зняла свої вимоги до України щодо “денацифікації”, “демілітаризації” та статусу російської мови в Україні.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму.

Міністр констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями.

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