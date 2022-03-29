Українська делегація прибула на переговори із РФ до Туреччини

Переговори української та російської делегацій щодо відновлення миру заплановані на 10:00 в стамбульському палаці Долмабахче.
Про це вранці у вівторок, 29 березня, інформує “Європейська правда”.
Російська делегація прибула до Туреччини протягом дня у понеділок, а літак із українською делегацією приземлилася в Міжнародному аеропорту імені Ататюрка близько 22:00 вечора.
Після проведення процедур українські дипломати переїхали до готелю, де вони зупинилися.
Раніше джерела “The Financial Times” повідомили, що Росія нібито зняла свої вимоги до України щодо “денацифікації”, “демілітаризації” та статусу російської мови в Україні.
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що українська делегація на переговорах з РФ у Туреччині не планує обговорювати питання проведення референдуму.
Міністр констатував, що наразі з жодного принципового пункту переговорів домовленостей як таких немає, натомість є обмін думками, пропозиціями та ідеями.
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