Російські кораблі вийшли у закритий район Чорного моря, можуть готувати ракетні удари по суші, – Генштаб

Кораблі Російської Федерації вийшли у закритий район Чорного моря, і, ймовірно, готують ракетні удари по суші.
Про це вдень у понеділок, 28 березня, повідомили в пресцентрі Генштабу ЗСУ.
“Корабельний склад Чорноморського флоту РФ виконує завдання у визначених районах Чорноморської та Азовської операційних зон.Окремі кораблі вийшли у закритий район, ймовірно, з метою завдання ракетних ударів по об’єктах на території України”. – йдеться в повідомленні.
За наявною інформацією, заплановано відправку військової техніки та 150 військовослужбовців зі складу 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту (пункт постійної дислокації місто Владивосток). Сформовано підрозділ 14-ї окремої бригади спеціального призначення Східного військового округу (пункт постійної дислокації місто Хабаровськ), терміни готовності до відрядження – травень цього року.
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