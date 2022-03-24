Російським окупантам нав’язують, що війну потрібно закінчити до 9 травня

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Збройні сили Російської Федерації нав’язують своєму особовому складу думку, що війну проти України необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Про це ввечері в четвер, 24 березня, інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

“За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, яка нав’язує думки, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року”, – йдеться в повідомленні.

У Генштабі зазначають, що незважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво РФ не відмовляється від продовження війни проти України.

Окупанти нищать інфраструктури мирних міст і сіл, порушуючи правила ведення війни.

Зазначається, що більшість медустанов РФ біля кордону з Україною, зайняті пораненими військовослужбовцями Росії.

Крім того, ворог намагається відновити боєздатність військових частин повітряно-десантних військ.

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