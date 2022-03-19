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Війська окупантів позбавили Україну виходу до Азовського моря, – ГШ

19/03/2022 01:22

Наступ російських окупаційних військ тимчасово позбавив Україну до Азовського моря.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 24:00 18 березня.

“Російські окупаційні війська ведуть стратегічну наступальну операцію проти України. Головні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані.
Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районі – тимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря”, – сказано у зведенні.

Щодо південного сходу країни, також зазначається, що на Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька.

“В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна.
На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя”, – ідеться у зведенні.

На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони.

При цьому ворог не полишає спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів на Миколаївському на Криворізькому напрямках.

На Південнобузькому напрямку угруповання російських окупаційних військ ворог здійснює заходи щодо інженерного обладнання позицій, налаштування системи логістичного забезпечення.

“Збройні Сили України стримують противника та здійснюють контрнаступальні дії у визначених операційних районах. Завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупуванням військ та колонах техніки”, – сказано в інформації.

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