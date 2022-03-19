Доба 18 березня в небі: знищено два літаки, три гелікоптери та інші цілі загарбників з РФ

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За добу 18 березня українська ППО уразила загалом 12 повітряних цілей російських нападників.

Про це по завершенні доби повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

При цьому 10 цілей уразили власне Повітряні сили, а ще дві – на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ.

Загалом за 18 березня було знищено:

2 літаки;

3 вертольоти;

3 БПЛА;

4 крилаті ракети.

Як писала “Новинарня“, станом на ранок 18 березня Збройні сили звітували про загалом 93 знищені літаки противника з початку війни, а також 112 гелікоптерів і 12 БПЛА.

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