Росіяни обстріляли СБУшників, які хотіли визволити близько 700 маріупольців з-під завалів драмтеатру

Російські окупаційні війська обстріляли співробітників СБУ, які хотіли дістати маріупольців з-під завалів драмтеатру, на який армія РФ вчора скинула авіабомби.
Про це в четвер, 17 березня, повідомили в телеграм-каналі “Азов-Маріуполь”.
“Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру, потрапили під ворожий обстріл. Мало того, що росіяни скинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами”, – йдеться в повідомленні.
Зі слів мешканки Маріуполя, за її оцінками під завалами знаходиться приблизно ще сім сотень людей.
“На близько 800 людей ми готували їсти. Якщо сотня розбіглася – то всі решта під завалами. Бо підвал під сценою був, там дуже багато людей було”, – говорить жінка.
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