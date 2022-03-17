Росіяни обстріляли СБУшників, які хотіли визволити близько 700 маріупольців з-під завалів драмтеатру

Фото: ТГ-канал "Азов-Маріуполь"

Російські окупаційні війська обстріляли співробітників СБУ, які хотіли дістати маріупольців з-під завалів драмтеатру, на який армія РФ вчора скинула авіабомби.

Про це в четвер, 17 березня, повідомили в телеграм-каналі “Азов-Маріуполь”.

“Співробітники СБУ, здійснивши спробу дістати громадян з-під завалів зруйнованого окупантами Маріупольського драматичного театру, потрапили під ворожий обстріл. Мало того, що росіяни скинули дві надпотужні бомби на приміщення, в якому ховалися цивільні, вони ще й не дозволяють надавати допомогу людям, які опинилися під завалами”, – йдеться в повідомленні.

Зі слів мешканки Маріуполя, за її оцінками під завалами знаходиться приблизно ще сім сотень людей.

“На близько 800 людей ми готували їсти. Якщо сотня розбіглася – то всі решта під завалами. Бо підвал під сценою був, там дуже багато людей було”, – говорить жінка.

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