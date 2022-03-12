ЗСУ показали кадри нищівної атаки на ворожу колону під Києвом. ВІДЕО

“ЗСУ атакували колону рашистів на підступах до Києва “, – йдеться в повідомленні.

Як передає “ Новинарня “, відповідне відео вранці в суботу, 12 березня, опублікувала пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

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