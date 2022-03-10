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Під час боїв на Харківщині загинула 24-річна бойовий медик 93 омбр Наталія Оксентюк

10/03/2022 00:55

Під час бойових дій на Харківщині загинула бойовий медик 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 24-річна Наталія Оксентюк.

Про це повідомляють побратими на сторінці 93 омбр у фейсбуці.

8 березня під час бойових дій на Харківщині від рук ворога загинула молодший сержант Наталія Оксентюк. Вона була старшим бойовим медиком у піхотному підрозділі”, – розповідають у бригаді.

Наталія народилася 1997 року. У травні їй мало б виповнитися 25…

До служби в армії дівчина вчилася на медсестру у Дніпровському базовому медичному коледжі, а потім працювала цивільним медиком у Покровську.

У 93-тю бригаду “Холодний Яр” дівчина прийшла у 2020 році, під час ротації на Луганщину.

Рятувала поранених біля Новотошківського. Після цього пройшла ще одну ротацію у районі Старогнатівки.

Минулого року закінчила курси бойового медика. Коли почалося російське вторгнення, дівчина перебувала у навчальному центрі – опановувала курс старшого бойового медика.

“Наша мала! Золота дівчина. Я не можу повірити! Вона завжди приходила на допомогу. Коли були на батальйоні, вона могла наготувати їсти, щоб хлопців накормити: то пиріжки жарили, то печиво пекли. Переймалася за побратимів. Гарна була дівчина. Могла і гримнути, якщо треба. Особливо, коли навчала бійців такмеду. А взагалі була спокійна, тиха, – згадує подруга Наталі й товаришка по службі Оксана. – Вона не змогла довчитися. Через російську агресію її відправили назад у бригаду. Знаю, що ворог обстрілював її навчальний центр. Ми тоді зідзвонювалися, і вона казала, що з нею все добре. А вчора її не стало…”

Новинарня” висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої.

Після нашої Перемоги ми обов’язково розповімо про кожного українського воїна, що загинув у визвольній війні проти російського окупанта, і вшануємо кожного та кожну.

А зараз побратими помстяться.

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