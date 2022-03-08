У бою з окупантами загинув очільник миколаївської “Свободи” Олексій Губський

Відбиваючи російську агресію, в лавах ЗСУ загинув очільник миколаївської “Свободи” Олексій Губський.
Про смерть 33-річного побратима повідомив колишній народний депутат Олексій Кайда.
“Ще один наш побратим полетів у Вирій.
У бою з окупантами загинув голова Миколаївської міської організації ВО «Свобода» Олексій Губський”, – написав Кайда у фейсбуці 8 березня.
Він розповів, що Губський у 2015 році пішов добровольцем у формування “Карпатська Січ”, яке було легалізоване у складі 93 ОМБр та базувалася у Водяному на Донеччині.
Згодом воював у Кримському. У кінці 2017 року звільнився в резерв у званні сержанта. З початком повномасштабного вторгнення повернувся до складу 93-ї бригади.
“Вічна пам’ять і слава Герою! Навіки в строю! Помстимося!” – додав Кайда.
Як відомо, 93 омбр “Холодний Яр” виконує бойові завдання на Сумщині та в прилеглих районах.
Нагадаємо, 7 березня у Пущі-Водиці в бою із російськими окупантами загинув народний депутат України VIII скликання від ВО “Свобода” Олександр Марченко.
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