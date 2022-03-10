Люди переказали НБУ для армії вже більше 11 мільярдів

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Станом на ранок 10 березня на спеціальний рахунок НБУ для допомоги армії надійшло понад 11 млрд грн.

Про це повідомляє Національний банк України.

“Станом на 10 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних сил України, загалом було перераховано понад 11,1 млрд грн в еквіваленті. Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Британії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу)”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, понад 3,2 млрд грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Своєю чергою, НБУ вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн.

Із них: 7,171 млрд грн – на потреби Міністерства оборони; 1,65 млрд грн – на потреби Нацполіції; 950 млн грн – на потреби Нацгвардії; 420 млн грн – на потреби Державної прикордонної служби.

Зараз залишок коштів на спецрахунку становить майже 0,95 млрд грн.

Крім того, на рахунок Міністерства соціальної політики, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей, загалом було перераховано майже 170 млн грн в еквіваленті. В тому числі 57 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону в іноземній валюті.

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить майже 170 млн грн.

Як відомо, 24 лютого, одразу після початку російського вторгнення на територію України, Національний банк відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил. Рахунок – мультивалютний, відкритий як для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів – в іноземній валюті (долари США, євро, британські фунти), так і від українського бізнесу та громадян – у національній валюті.

Також НБУ відкрив Мінсоцполітики мультивалютний рахунок для допомоги українцям, які постраждали від воєнних дій. Міністерство соціальної політики використовуватиме кошти, що надходять на цей рахунок, для підтримки громадян України, котрі найбільше страждають від війни.

Нагадаємо, крім НБУ, гроші для забезпечення війська збирає також фонд “Повернись живим”. Станом на 8 березня ішлося про отримання понад 710 млн грн.

Після того “ПЖ” відзвітував, що лише на 1500 тисячі квадрокоптерів для українських воїнів витратив понад 105,7 млн грн – одна з найбільших закупівель фонду за весь час.

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