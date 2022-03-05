На мітинг за Україну в захопленому Херсоні вийшли тисячі людей, в окупантів відібрали БТР. ВІДЕО

У центрі Херсона, який захоплений російськими окупантами, від ранку 5 березня триває величезний мітинг під синьо-жовтими прапорами та гаслами “Херсон – це Україна”.

Кількість людей постійно збільшується – багато хто йде пішки навіть із досить віддалених районів.

Щоб розігнати людей, окупанти почали стріляти з автоматів у повітря.

Проте мітинг триває.

Більше того – люди примудрилися “захопити” ворожий БТР і проїхалися на ньому із синьо-жовтим прапором.

Херсон – це Україна!

Нагадаємо, напередодні херсонці також вийшли мітингувати в центр міста під синьо-жовтими прапорами, а також відмовилися брати “гуманітарну допомогу”, яку для “картинки” на російському телебаченні пригнали з Криму російські загарбники.

Перед тим окупанти не пропустили в місто машини з українською гуманітарною допомогою.

Раніше в Херсоні російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар та через приставку Т2 почали транслювати 24 російські теле- та три радіоканали.

Напередодні повідомлялося, що російські військові готують інспірований “мітинг” у Херсоні нібито на свою підтримку. Для цього в місто звозили техніку і людей з окупованого Криму.

Мета росіян – створити картинку підтримки окупаційних військ у регіоні. Не виключено, що фейкове зібрання “висловиться” за приєднання Херсонської області до РФ, окупованого Криму або підтримає іншу сепаратистську лінію.

Контекст

3 березня Херсон став першим обласним центром, який змогли зайняти російські окупаційні війська після початку великої війни. Підрозділи ЗС РФ зайняли будівлю Херсонської обласної держадміністрації. Водночас обласний оперативний штаб на чолі з головою обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою продовжує роботу.

Напередодні, 2 березня, в місті точилися вуличні бої, загинуло багато бійців тероборони і цивільних громадян.

Цього ж дня люди вийшли з синьо-жовтими прапорами на площу Свободи, де стояли танки РФ.

Як стало відомо, полковник СБУ на Херсонщині “зливав” Росії дані про евакуацію своїх колег і коригував вогонь по них