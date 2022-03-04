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У Херсоні люди вийшли на вулиці з прапорами України, попри присутність окупантів у місті. ВІДЕО

04/03/2022 16:58

Попри російські війська у місті та заборону ходити групами у Херсоні на вулиці виходять мешканці з українськими прапорами.

Як передає “Новинарня” вдень у п’ятницю, 4 березня, відео з ходою публікують місцеві мешканці в соцмережах.

Сьогодні російські окупанти, незважаючи на домовленість про “зелений коридор”, не пропускають український гуманітарний вантаж, який складається із 19 фур.

“Натомість «добрі визволителі» готуються привезти до Херсона свою «допомогу». Спочатку довели ситуацію до критичної, а потім героїчно нас рятуватимуть, щоб ви всі на камеру подякували «благодійникам». Мобільний зв’язок заглушили. Місцевий ТВ-центр захоплено. Даю слово: роблю, що можу. Але не знаю, як довго це ще виходитиме. Херсон – це Україна!», – повідомив міський голова Ігор Колихаєв.

Раніше в Херсоні російські окупанти відключили мобільні мережі Vodafone та Київстар та через приставку Т2 почали транслювати 24 російські теле- та три радіоканали.

Напередодні повідомлялося, що російські військові готують інспірований “мітинг” у Херсоні нібито на свою підтримку. Для цього в місто звозили техніку і людей з окупованого Криму.

Мета росіян – створити картинку підтримки окупаційних військ у регіоні. Не виключено, що фейкове зібрання “висловиться” за приєднання Херсонської області до РФ, окупованого Криму або підтримає іншу сепаратистську лінію.

Контекст

3 березня Херсон став першим обласним центром, який змогли зайняти російські окупаційні війська після початку великої війни. Підрозділи ЗС РФ зайняли будівлю Херсонської обласної держадміністрації. Водночас обласний оперативний штаб на чолі з головою обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою продовжує роботу.
Напередодні, 2 березня, в місті точилися вуличні бої, загинуло багато бійців тероборони і цивільних громадян.
Цього ж дня люди вийшли з синьо-жовтими прапорами на площу Свободи, де стояли танки РФ.

Як стало відомо, полковник СБУ на Херсонщині  “зливав” Росії дані про евакуацію своїх колег і коригував вогонь по них

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