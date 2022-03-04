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“Нам не соромно”: Москва підкріплює війну проти України внутрішньою рекламною кампанією. ФОТО

04/03/2022 12:24

“Патріотичні” почуття росіян підживлюють не лише телевізійною пропагандою і дезінформацією, а й зовнішньою рекламою.

На величезних носіях у Москві в ці дні транслюють гасла з літерою Z, що є одним із позначень російських окупаційних війська в Україні, та заклики “Мені не соромно”, “Своїх не кидаємо”, “Zа русский мир”, “Zа наших” тощо.

Za наших - патріотичний угар в Росії - мне не стидно Za наших - патріотичний угар в Росії_2 Za наших - патріотичний угар в Росії_1 Za наших - патріотичний угар в Росії
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“У фашистів в РФ екстаз від вбивств українців”, – коментує військовий експерт Михайло Жирохов 4 березня.

Також показовим є вуличне опитування росіян, яке провів канал “Двач”: “Ну, і що, що війна? Підтримуємо. Підтримуємо Путіна. Давно потрібно розібратися з Україною, з нацистами, які там з 1945 року. Скільки людей загинуло? То їх українські нацисти й убивають. А що Захід відвернувся – то як відвернувся, так і повернеться, скільки разів уже таке було”.

Також у мережі поширюють ролик, яким кремлівська пропаганда виправдовує війну проти України для своїх дітей:

Як відомо, в Росії до 3 березня відімкнули фактично всіх мовників, які хоч трохи об’єктивно висвітлювали війну проти України – “Дождь”, “Ехо Москви”, “ВВС Росія”, “Радіо свобода”, “Настоящее время”, “Німецька хвиля” тощо. Важкодоступними для багатьох росіян є  Facebook, Twitter, YouTube.

Влада країни-агресора називає війну проти України “військовою миротворчою спецоперацією”, яка покликана нейтралізувати “українських націоналістів”, котрі раніше “бомбили ДНР/ЛНР”. Пропаганда РФ нічого не говорить про варварські обстріли українських населених пунктів своєю армією, а в деяких обстрілах обвинувачує “українських нацистів”, нібито вони таким чином хочуть очорнити “визволителів”.

Для тих, хто заперечує таку подачу інформації, в РФ готують багаторічну кримінальну відповідальність.

Після вторгнення в Україну і тисяч жертв підтримка Путіна лише зросла.

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