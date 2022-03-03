Путін заявив Макрону, що бомбардування українських міст немає, “це кампанія дезінформації проти РФ”

Президент РФ Володимир Путін у телефонній розмові заявив президенту Франції Еммануелю Макрону, що російська армія не стріляє по українських містах, а повідомлення про бомбардування й ракетні обстріли – це “дезінформаційна кампанія проти Росії”.
Такі заяви збожеволілого очільника держави-агресора наводить урядова російська інформагенція “РИА Новости“.
“Твердження про нібито ракетні обстріли й бомбардування Києва та інших українських міст не відповідають дійсності, це елементи антиросійської дезінформаційної кампанії“, – заявив Путін.
Він також наголосив, що задачі “воєнної операції” “будуть виконані в будь-якому разі, а спроби виграти час шляхом затягування переговорів приведуть тільки до того, що в російській переговорній позиції з’являться додаткові вимоги до Києва“.
Агресор також нагадав Макрону свої умови в контексті переговорів з Україною: “Передусім – демілітаризація і нейтральний статус України – щоб з її території ніколи не виходила загроза для Росії“.
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