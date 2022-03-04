Як діаспора і світ підтримують Україну у визвольній війні проти Росії

автор: Катерина Петренко

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Світ не може лише стежити за Україною, ніби за серіалом на Netflix, спостерігаючи, як убивають людей. Тому з першого дня повномасштабної війни масово засуджує агресію Росії проти України. Люди виходять на акції підтримки щодня та чітко вимагають, щоб російського президента Володимира Путіна і його поплічників покарали за воєнні злочини та злочини проти людяності.

І головну “ударну силу” становить світове українство, яке постійно пікетує центри європейських столиць, виходить під консульства та посольства з вимогою надати Україні військову допомогу, розпочати миротворчу операцію та відкрити кримінальне провадження над військовим злочинцем Путіним під гаслом Punish Putin! (“Покарати Путіна!”).

Канадські українці діяли на випередження

Перед початком повномасштабної війни хвиля українського патріотизму прокотилася всією Канадою. Українська громада в Торонто ще в січні почала активно долучатися до акцій Руху опору капітуляції (тепер – Рух опору “Вільна Україна”) з гаслами #StandWithUkraine, #UkrainiansWillResist, #SayNotoPutin.

13 лютого в Торонто люди вийшли під російське консульство, щоб зупинити плани хворої путінської уяви розпочати війну і припинити проросійську пропаганду в усьому світі й на території Північної Америки.

Конгрес українців Канади закликав бойкотувати телеканал RT America – як телеефір, так і канал на YouTube. До події тоді долучилися депутати Федерального парламенту Канади, зокрема, Іван Бейкер, Джеймс Безан, провінційного уряду – Джеймс Мелоні, та діаспори Литви, Латвії, Білорусі і Польщі в Канаді.

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Суспільний тиск працює

З моменту повномасштабного нападу антивоєнні акції на підтримку України відбуваються в Торонто щодня, каже головний редактор Homin Media Group у Торонто Оксана Соколик.

27 лютого у Торонто більше 20 тисяч українців зібралося на протест під гаслом #StandWithUkraine. Це було наймасовіше зібрання українців у канадській історії.

“Діаспора вимагала від канадського уряду закрити небо над Україною, відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. У суботу, 26 лютого, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердив, що Канада погоджує цю вимогу.

Також світове українство просило надати летальну зброю. Вже друга партія летального озброєння надійшла в Україну. Загалом Канада погодила збройної допомоги на майже 8 мільйонів доларів”, – інформує Соколик.

Протестувальники та політики також просили ввести персональні санкції проти топ-посадовців РФ, винних у винищенні українського народу от уже 8-й рік, арештувати всі рахунки російських топ-посадовців у канадських банках і заборонити імпорт російських товарів до Канади.

Саме завдяки тиску громадськості прем’єр Трюдо оголосив про застосування персональних санкцій проти Путіна, Лаврова та інших російських високопосадовців (загалом 58).

Серед менших перемог – прем’єр провінції Онтаріо заявив, що російські товари зникнуть з полиць канадських супермаркетів, зокрема алкогольні напої.

За останні вісім років війни Фонд “Приятелі Збройних сил України”, створений Лігою українців Канади та Лігою українок Канади, зібрав понад 3 мільйони доларів. Його заснували ще 70 років тому 25 активних та дальновидних українців повоєнної хвилі еміграції.

Нещодавно Кредитова спілка ‘’Будучність’’ пожертвувала Фонду $125,000 на допомогу українським військовим та родинам загиблих, переміщеним особам.

На кошти жертводавців закуповуються захисні обладунки, дрони, медичні засоби та засоби гігієни, патріотичні та духовні матеріали. Гроші також йдуть на лікування поранених, для підтримки родин поранених та загиблих.

Зброєю підтримує весь світ

Оборонну допомогу нам надала величезна кількість країн по всьому світу: від бронежилетів і касок до переносних ракетно-зенітних комплексів і протитанкових установок. Світ посилює військово-повітряні сили ЗСУ, щоб ще потужніше давати відсіч ворогові у повітрі.

Неймовірно, але вперше в своїй історії озброєння надає Фінляндія: 2500 автоматичних гвинтівок, 150 000 патронів, 1500 одноразових РПГ і 70 000 харчових наборів.

Швеція надає комусь таку допомогу взагалі вперше з 1939 року, з часів радянсько-фінської війни (що дуже символічно). Шведи передали Україні 135 тисяч польових пайків, 5000 шоломів, 5000 бронежилетів та 5000 одиниць протитанкової зброї.

Норвегія ухвалила виняткове рішення на підтримку України, відійшовши від політики ненадання зброї країнам поза НАТО, які перебувають у стані війни. Осло надсилає нам 2000 протитанкових гранатометів.

Люксембург надає Україні протитанкову зброю.

Нейтральна Австрія теж невдовзі надішле шоломи, захисні жилети і паливо.

Павло Садоха, голова Спілки українців у Португалії, розповів, що на акцію “Живий ланцюг” між Президентським палацом і пам’ятником Шевченку в Лісабоні прийшла колосальна кількість людей. Президент республіки вийшов і сказав, що Португалія з Україною. Люди йому відповіли: “То добрі слова, але українці вмирають, а ми будемо дивитись?”

Наступного дня Португалія надала збройну допомогу Україні: військове спорядження, жилети, шоломи, окуляри нічного бачення, гранати та боєприпаси різного калібру, портативні радіостанції, аналогові ретранслятори й автоматичні гвинтівки G3.

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Протестувальники вимагають не купувати нафту й газ у ворога

Посольство Японії також відкрило банківський рахунок для гуманітарної допомоги після того, як біля пам’ятника Хатіко у Японії зібралося 1500 людей. Крім японців, були громадяни Литви, Латвії, Білорусі, Польщі, США, Британії та Німеччини. Через таку кількість людей було перекрито прохід до станції Шибуя (це місце вважається найбільш людним перехрестям у світі).

Пікетувальники вимагали заморозити активи та арештувати майно всіх російських олігархів та держслужбовців, а також запровадити ембарго на імпорт нафти та газу.

Між іншим, днями представники Республіканської партії США також закликали президента США Джо Байдена зупинити імпорт російської нафти, бо вважають, що країна не може купувати сировину у ворога.

У разі запровадження ембарго на торгівлю російськими газом та нафтою ВВП країни-агресора втратить відповідно 3% та 1,2%.

Ці втрати в десятки разів більші, ніж втрати економіки Європи, йдеться в дослідженні Кількісного інституту світової економіки (IfW).

Водночас економіка ЄС від цього може навіть виграти та зрости на 0,1%. Імпортний ресурс Європі доведеться заміщати ресурсом внутрішнього видобутку, що підвищить конкурентоспроможність європейської економіки.

У столиці Німеччини Берліні відбулась одна з найчисельніших акцій на підтримку України – 500 тисяч людей вийшли на мітинг проти дій президента РФ і висловили свою позицію щодо війни.

Напередодні канцлер ФРН Олаф Шольц поінформував, що німецький уряд відправить в Україну 1000 одиниць протитанкового озброєння та 500 зенітно-ракетних комплексів “Стінгер” із запасів Бундесверу.

“Російське вторгнення в Україну є поворотним моментом. Наш обов’язок – зробити все можливе, щоб підтримати Україну в захисті від армії Путіна, що здійснила вторгнення”, – написав Шольц у Twitter.

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Білий Дім попросив у Конгресу 6,4 мільярди доларів для України

Зауважимо, що завдяки системній праці світового українства в США Білий дім звернувся до Конгресу з проханням допомогти 6,4 мільярдами доларів для вирішення кризи в Україні після вторгнення Росії – 2,9 мільярда доларів на безпеку та гуманітарну допомогу та 3,5 мільярда доларів на Міністерство оборони.

“Під час нещодавньої розмови із законодавцями адміністрація визначила необхідність додаткової гуманітарної, безпекової та економічної допомоги Сполучених Штатів Україні та центральноєвропейським партнерам у зв’язку з неспровокованим і невиправданим вторгненням Росії”, – сказав представник Білого дому.

Конгрес, який контролюється колегами-демократами президента Джо Байдена, розглядатиме питання щодо виділення 2,9 мільярда доларів фінансування Держдепартаменту та USAID як надзвичайний законопроект, а фінансування Пентагону розглядатиметься пізніше, сказав один із помічників Конгресу.

Запитувані кошти додадуть 650 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки та 52 мільйони доларів гуманітарної допомоги, які Сполучені Штати вже надали Україні протягом минулого року, а також гарантію суверенної позики в 1 мільярд доларів, оголошену минулого тижня. Українці Вашингтону, Чикаго, Нью-Йорку продовжують активно лобіювати підтримку України серез місцевих конгресменів.

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За Україну битимуться добровольці з-за кордону

Тим часом добровольці з 16 країн світу вже їдуть в Україну, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Вони готові пліч-о-пліч з українським народом боротися проти агресора. Їхня загальна кількість уже перевалила за тисячу людей, і заявки продовжують надходити.

Міжнародна антивоєнна коаліція налічує принаймні 86 держав та 15 міжнародних організацій.

Загалом 19 країн дають Україні зброю, 10 країн надають макрофінансову допомогу, 22 країни надають гуманітарну допомогу.

Гаага взялася за Путіна

Трибунал у Гаазі розпочав розслідування можливих воєнних злочинів Росії проти України.

2 березня головний прокурор Карім Хан отримав звернення від 39 держав–учасниць Міжнародного кримінального суду щодо розслідування ситуації в Україні через напад Росії.

“Ці звернення дають змогу моєму офісу розпочати розслідування ситуації в Україні з 21 листопада 2013 року, охоплюючи, таким чином, будь-які попередні та поточні звинувачення у воєнних злочинах, злочинах проти людяності чи геноциді, скоєних на будь-якій частині території України будь-якою особою”, – йдеться в заяві Хана.

Увага!

Прокуратурі Гааги потрібна наша допомога!

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі просить усіх, хто має документальні свідоцтва військових злочинів, передавати йому ці матеріали на електронну пошту otp.informationdesk@icc-cpi.int.

Писати можна будь-якою мовою. Скидайте фото, відео, документи, свідчення очевидців.

Ось про які факти треба повідомляти:

вбивства російськими окупантами мирних жителів, варварських ракетно-бомбових та артилерійських ударів по лікарнях, школах, житлових будинках та інших цивільних об’єктах.



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