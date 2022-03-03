Німеччина схвалила поставку Україні 2,7 тис. зенітних ракет “Стріла”, – ЗМІ

Міністерство економіки ФРН схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу “Стріла” із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.
Про це повідомило агентство DPA вранці в четвер, 3 березня.
За інформацією агентства, Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні.
Нагадаємо, напередодні в Україну прибула зброя з Німеччини – 1000 одиниць протитанкових комплексів і 500 зенітних ракет типу “Стінгер”.
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