Німеччина схвалила поставку Україні 2,7 тис. зенітних ракет “Стріла”, – ЗМІ

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Міністерство економіки ФРН схвалило постачання Україні 2700 зенітних ракет типу “Стріла” із колишніх запасів збройних сил Німецької демократичної республіки.

Про це повідомило агентство DPA вранці в четвер, 3 березня.

За інформацією агентства, Міноборони країни вже кілька днів перевіряє, яку ще зброю можна передати Україні.

Нагадаємо, напередодні в Україну прибула зброя з Німеччини – 1000 одиниць протитанкових комплексів і 500 зенітних ракет типу “Стінгер”.

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