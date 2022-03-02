СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
4809624 +25789
Летальні випадки:
105505 +276
Одужали:
4058020 +34987
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 19521252 (+43846). Оновлено: 08:20 24.02.2022
Home / Війна / Україна вже отримала панцерфаусти і стінгери з Німеччини, – ЗМІ

Україна вже отримала панцерфаусти і стінгери з Німеччини, – ЗМІ

02/03/2022 22:18

В Україну прибула зброя з Німеччини – 1000 одиниць протитанкових комплексів і 500 зенітних ракет типу “Стінгер”.

Про це ввечері 2 березня повідомило видання Bild з посиланням на джерела в уряді ФРН.

Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, схвалив рішення надати ЗСУ зброю 26 лютого.

Після нападу Росії на Україну відбулося переосмислення політики безпеки не лише у федеральному уряді, а й серед населення. 78% людей у ​​Німеччині підтримують поставки німецької зброї в Україну, а також переозброєння Бундесверу.

Для порівняння: до нападу Путіна лише 22% респондентів в опитуванні Insa для BILD минулого тижня висловилися за поставки зброї в Україну.

Тим часом,  у середу канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ веде проти України.

Читайте також:
Очільниця МЗС Німеччини не вважає, що Україну варто приймати в ЄС за прискореною процедурою

Унікальних переглядів: 58
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Проросійського мера Кремінної на Луганщині Володимира Струка знайшли мертвим

Мера Кремінної на Луганщині Володимира Струка знайшли мертвим. Про це повідомив у ФБ радник глави МВС Антон Геращенко. “Знайдено вибитим голову кременецької ОТГ Луганської області Володимира Струка, колишнього депутата...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse