Україна вже отримала панцерфаусти і стінгери з Німеччини, – ЗМІ

В Україну прибула зброя з Німеччини – 1000 одиниць протитанкових комплексів і 500 зенітних ракет типу “Стінгер”.
Про це ввечері 2 березня повідомило видання Bild з посиланням на джерела в уряді ФРН.
Федеральний уряд Німеччини, який тижнями опирався поставкам зброї в Україну, схвалив рішення надати ЗСУ зброю 26 лютого.
Після нападу Росії на Україну відбулося переосмислення політики безпеки не лише у федеральному уряді, а й серед населення. 78% людей у Німеччині підтримують поставки німецької зброї в Україну, а також переозброєння Бундесверу.
Для порівняння: до нападу Путіна лише 22% респондентів в опитуванні Insa для BILD минулого тижня висловилися за поставки зброї в Україну.
Тим часом, у середу канцлер Німеччини Олаф Шольц виключив участь НАТО у війні, яку РФ веде проти України.
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