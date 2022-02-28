Очільниця МЗС Німеччини не вважає, що Україну варто приймати в ЄС за прискореною процедурою

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: МЗС ФРН

Міністр закордонних справ Анналена Бербок висловила застереження щодо швидкого вступу України до ЄС.

Про це з посиланням на Spiegel пише “Європейська правда“.

“Усі знають, що вступ до ЄС – це не те, що можна завершити за кілька місяців”, сказала Бербок після зустрічі зі своїм словенським колегою Анже Логаром у Берліні в понеділок, 28 лютого.

За її словами, такий проєкт тягне за собою “інтенсивний і далекосяжний процес трансформації”.

При цьому Бербок наголосила: “Україна є частиною європейського дому. Європейський Союз завжди був домом, двері якого відчинені”.

Логар натомість сказав, що європейська перспектива для України може дати громадянам країни додатковий привід захищати європейську систему цінностей. “В Україні цю систему захищають кров’ю українців”.

Бербок також подякувала сусіднім з Україною країнам за те, що вони прийняли сотні тисяч людей, які втікають від війни. Вона подякувала країнам Східної Європи за вже надану допомогу. Німеччина також готова допомогти.

“Як європейці, як спільнота цінностей, ми разом стоїмо на боці українців і всіх приймемо“, – сказала Бербок.

Як писала “Новинарня“, 28 лютого президент Володимир Зеленський закликав Євросоюз розпочати прискорений процес вступу України в ЄС за спеціальною процедурою, після того як таку ідею запропонував прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер. Адже українці зараз борються не лише за свою державу, а й за мир для всіх країн Європейського Союзу. “Ми на це заслужили”, – наголосив Зеленський.

Близько 18-ї години того ж дня президент України підписав заявку на членство в Європейському Союзі.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю Euronews сказала, що Євросоюз хоче бачити Україну у своєму складі, і “з часом” це відбудеться.

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