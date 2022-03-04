Путін відмовився від прямої розмови зі Зеленським

Кремль відмовився від прямої розмови президента Російської Федерації Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це вдень у п’ятницю, 4 березня, інформує російське видання “Медуза” з посиланням на прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова.
Речник також заявив, що Росія не відмовляється від вимог “денацифікації” України.
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