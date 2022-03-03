На Сумщині арештували 27 російських військових, серед них – снайпер і комвзводу

У Сумській області українські правоохоронці взяли під варту 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.
Про це вранці в четвер, 3 березня, інформує пресслужба офісу генерального прокурора.
“Прокурорами в умовах особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного стану (ст. 615 КПК України) взято під варту 27 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст.110 КК України)”, – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, підозрювані виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних сил України та мирного населення.
Із застосуванням військової техніки 24 лютого 2022 року о 4 годині з території РФ вони протиправно перетнули кордон України та вступили у бій з військовослужбовцями Збройних сил України.
Зазначається, що 14 осіб затримано у Сумах, восьмеро – у Конотопському та п’ятеро у Сумському районах.
“Серед затриманих снайпер та командир взводу. Наймолодшому – 19 років”, – уточнили в ОГП.
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