ВАКС засудив ексзаступника міністра ТОТ Гримчака до 10 років тюрми за хабар. Він називає справу “провокацією”

Під час оголошення вироку Юрієві Гримчаку

автор: Катерина Петренко

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Вищий антикорупційний суд 23 лютого визнав винним та засудив до 10 років ув’язнення колишнього заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака за обвинуваченням у вимаганні 1,1 мільйона доларів хабаря.

Про це повідомляє кореспондент “Новинарні” із зали суду.

Обвинувальний вирок ухвалили судді ВАКС Віктор Маслов, Леся Федорак та Ігор Строгий. Гримчака взяли під варту просто в залі суду.

Також суд ухвалив конфіскувати все його майно.

Колишнього чиновника винним у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом обману за попередньою змовою групою осіб; підбурюванні за попередньою змовою групою осіб до закінченого замаху до передачі неправомірної вигоди особі начальнику управління культурної спадщини Міністерства культури Єпіфанову; підбурюванні за попередньою змовою групою осіб до закінченого замаху до передачі неправомірної вигоди суддям Верховного суду за вчинення дій в інтересах третьої особи.

Таким чином суд визнав вірною кваліфікацію за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 та ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Загалом ВАКС ухвалив, що обвинувачення доведене, а в діях Гримчака був злочинний умисел, корисливий мотив та обман.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов прокурора САП щодо утримання з Гримчака майже 980 тисяч гривень майнової шкоди. Додатково з ексззаступника міністра стягнули 200 тисяч гривень судових витрат.

Сам Юрій Гримчак свою вину категорично заперечує. У коментарі для “Новинарні” він заявив, що це була провокація щодо отримання хабаря.

“Була ще одна людина – Ігор Овдієнко, в минулому – теж обвинувачений. Це мій родич. Він помер, післязавтра – перші роковини смерті. Його справу виділили в окреме провадження, бо він хворів і часто не їздив на суд. Ми не знаємо, що там відбулося… Провокатор від НАБУ Максим Святненко сам прийшов до нього з пропозицією вирішити цю проблему, і він сказав, що в нього є людина… Запросили Ігоря Овдієнка, як людину, яка в цьому розбирається. Покази у справі не збігаються між собою”, – наголосив Гримчак.

“Розумієте, в мене три вищих освіти. Одна – державне управління. Я вчився, як керувати державою. Я коли чув їхню розмову, то реготав, бо вони мололи такі дурниці. Овдієнко ніколи не мав стосунку до керування держави, він таку дурню говорив! Якби я в цьому брав участь, то не міг би говорити таку маячню, бо знаю, як насправді.

Щоб зрозуміти, як що працює, треба зробити два кліки в інтернеті. Це була провокація, причому невдала. Ігор, може, якісь там кошти й отримував… хоча там теж цікава така річ. В оперативній зйомці говорилося: “Ось бачите, у нього карман відтопирений, це він гроші туди поклав”.

Я не знаю – може, поклав, а може й ні. Але, що цікаво, в мене нічого не знайшли: ні грошей, нічого взагалі в цій справі. Хоча обшукали і мій кабінет, і будинок”, – наголошує колишній чиновник.

Захист оскаржуватиме обвинувальний вирок в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Як писала “Новинарня“, 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з Генпрокуратурою й СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника (брата дружини Ігоря Овдієнка) під час одержання частини хабаря в розмірі 480 тисяч доларів.

За даними НАБУ, загалом посадовці вимагали від представника юридичної особи 1,1 млн доларів за вплив на ухвалення рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави (у сфері забудови й Міністерства культури).

Сам Гримчак заперечує, що брав хабарі.

16 серпня суд у Чернігові ухвалив узяти підозрюваного в шахрайстві Гримчака під варту із заставою 6 млн грн, при цьому суд допустив помилку в імені.

Дружина Гримчака заявила, що не вноситиме заставу за чоловіка через відсутність грошей. Заставу Овдієнкові визначили в розмірі 4 млн грн.

22 жовтня Гримчаку змінили підозру з шахрайства на зловживання впливом.

13 листопада Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід Гримчакові. Детективи НАБУ клопотали про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для Гримчака, оскільки йому нібито пропонували посаду міністра в ОРДЛО.

19 грудня того ж року Вищий антикорупційний суд зменшив суму застави для Гримчака до 2 мільйонів гривень, а також продовжив його тримання під вартою до 14 лютого 2020 року.

30 січня 2020 року Гримчак вийшов з-під варту під цілодобовий домашній арешт. Невдовзі до нього не застосували жодний запобіжний захід і зняли електронний браслет.

Зауважимо, що Гримчак також судиться через цю справу в Європейському суді з прав людини: 1 липня 2020 року ЄСПЛ відкрив провадження за його зверненням.

За словами адвоката Дмитра Мельника, справа “Grymchak v. Ukraine” стосується порушень п. 1 та п. 2 ст. 5 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Адвокатка Тетяна Матяш стверджує, що український уряд затягував розгляд цієї справи в ЄСПЛ, бо за клопотанням уряду неодноразово надавали додатковий час для надання доказів.

Гримчак ексклюзивно повідомив “Новинарні“, що комунікація з урядом таки відбулася в листопаді 2021 року. На початку 2022-го його адвокати також надали всі відповіді.

“ЄСПЛ попрохав мене написати, що таке відбувається і чому. З практики мого адвоката, окреме звернення від ЄСПЛ вперше”, – додав він.

Аргумент захисту – Гримчака безпідставно затримали без ухвали суду і незаконно позбавили свободи на пів року.

“У порядку ст. 208 КПК України затримують або на місці злочину, або після злочину. Його затримали в магазині, коли він купував продукти. Магазин його в крадіжці продуктів не звинувачував”, – пояснила адвокат.

Важливо уточнити: за версією слідства, Гримчак та його співучасник отримали хабар 14 серпня 2019 року в ресторані “Євразія” о 20:30. А затримали Гримчака за 15 хвилин після цього в магазині “Фуршет”.

У внутрішньому документі на запит Мін’юсту Спеціалізована антикорупційна прокуратура обгрунтовує законність затримання так: “Гримчака Ю.М. було затримано уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді, суду за підозрою у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі одразу після вчинення злочину (закінчений злочин) його співучасниками, оскільки його та Овдієнка І.В. як співучасників застали під час вчинення злочину”.

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