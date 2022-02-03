У Києві двоє екссуддів отримали по 7 років ув’язнення за хабар

Вищий антикорупційний суд засудив до реальних строків покарання двох колишніх суддів Голосіївського районного суду міста Києва.
Про це інформує пресслужба ВАКС.
Суддів визнали винними в отриманні восьми тисяч доларів США хабара за позитивне вирішення цивільної справи. Одному з них присудили покарання у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посаду судді протягом трьох років з конфіскацією всього майна.
Іншого суддю, який на час вчинення злочину був адвокатом, призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю протягом трьох років із конфіскацією всього належного майна.
Обох взяли під варту в залі суду. Вони протягом 30 днів можуть оскаржити вирок ВАКС.
За інформацією “Центру протидії корупції” йдеться про колишніх суддів Голосіївського суду Києва Андрія Новака і Олександра Білика.
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