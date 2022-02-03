В Україні викрили підприємця, що хотів підкупити співробітника СБУ за $500 тисяч

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Правоохоронці викрила підприємця на пропозиції хабаря співробітнику української спецслужби. За 500 тисяч доларів він пропонував “заплющити очі” на незаконний демонтаж залізничної колії у Луганській області.

Про це в четвер, 3 лютого, інформує пресцентр Служби безпеки України.

Організаторами схеми були ексспівробітник українських правоохоронних органів та двоє осіб із кримінального середовища.

Співробітники СБУ встановили, що зловмисники вирішили заробити на розбиранні покинутої залізничної колії на територій Марківської об’єднаної територіальної громади.

Ділки запропонували співробітнику СБУ “кришувати” нелегальний бізнес. Оплату організатор запропонував передавати частинами: після кожного етапу демонтажу колії. Загальна сума “угоди” мала становити 500 тисяч доларів США.

Офіцер спецслужби відразу повідомив керівництво про пропозицію неправомірної вигоди.

Правоохоронці затримали трьох зловмисників у районному центрі на Луганщині під час спроби передачі співробітнику СБУ частини суми.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

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