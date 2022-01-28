НАБУ спіймало нардепа від “Слуги народу” Кузьміних на хабарі

Сергій Кузьміних, фото з ФБ

Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата фракції “Слуга народу” Сергія Кузьміних на хабарі в 558 тисяч гривень.

Про слідчі дії повідомили у відомстві у п’ятницю увечері, 28 січня. Ім’я затриманого назвала “Українська правда” з посиланням на два незалежних один від одного співрозмовника в правоохоронних органах.

За даними слідства, нардеп отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.

Деталі відомство обіцяло повідомити згодом.

Як відомо, Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

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