НАБУ спіймало нардепа від “Слуги народу” Кузьміних на хабарі

Національне антикорупційне бюро викрило народного депутата фракції “Слуга народу” Сергія Кузьміних на хабарі в 558 тисяч гривень.
Про слідчі дії повідомили у відомстві у п’ятницю увечері, 28 січня. Ім’я затриманого назвала “Українська правда” з посиланням на два незалежних один від одного співрозмовника в правоохоронних органах.
За даними слідства, нардеп отримав гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області.
Деталі відомство обіцяло повідомити згодом.
Як відомо, Кузьміних – голова підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності комітету Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
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