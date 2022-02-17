Ryanair обіцяє літати до Києва, доки не трапиться “Soviet invasion”

Майкл О'Лірі. Фото: "Новинарня"

Ірландський лоукостер Ryanair заявив, що планує продовжувати рейси до та з України, доки загроза “радянського” вторгнення не втілилася.

Про це заявив головний виконавчий директор Майкл О’Лірі, передає “Європейська правда” в четвер, 17 лютого.

“Ми вважаємо своїм обов’язком підтримувати український народ – доти, доки немає війни і в небі не літають ракети”, – заявив він.

Майкл О’Лірі сказав, що не бачить підстав призупиняти сполучення з Україною, поки відповідні органи Євросоюзу не видали розпорядження, що це небезпечно.

“Важливо не панікувати… Людям потрібно якось добиратися додому, вони можуть хотіти виїхати з країни за кордон кудись у Європу. Авіалінії мають забезпечити цю можливість”, – зазначив О’Лірі.

У січні Ryanair оголосили, що в наступні роки планують розмістити в Україні до 20 літаків, а на літо планують щотижнево 230 польотів з трьох українських аеропортів.

На запитання, чи змінюються плани компанії через загрозу ескалації, О’Лірі сказав, що її постійно оцінюють, але Україна залишається “величезним потенційним ринком, доки не сталося радянського вторгнення (Soviet invasion)”.

Як свідчить система бронювання квитів на офіційному сайті компанії, зараз Ryanair пропонує рейси з п’яти українських міст – Києва, Львова, Харкова, Одеси і Херсона.

Нагадаємо, з 13 лютого деякі авіакомпанії, зокрема KLM, призупинили сполучення з Україною на тлі заяв західних розвідок про ймовірну загрозу нападу РФ та скорочення персоналу посольств низки країн.

Українська авіакомпанія SkyUP була змушена посадити у Кишиневі літак, який прямував із Мадейри до Києва, через негайну заборону ірландського власника літака на входження до повітряного простору України.

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