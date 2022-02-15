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Bees Airline виводить літаки з України на вимогу лізингодавців

15/02/2022 16:35

Авіакомпанія Bees Airline на вимогу лізингодавця перегнала один літак до французького міста Монпельє і протягом 15-16 лютого має перегнати решту суден.

Про це інформує пресслужба компанії.

“На жаль, незважаючи на продовження дії страхових полісів на повітряні судна, виділення коштів із резервного фонду державного бюджету для гарантування безпеки польотів у повітряному просторі України та відсутність заборони з боку Державної авіаційної служби України та іноземних авіаційних влад, власники літаків лізингові компанії вимагають перебазування всіх літаків за межі України. 14 лютого ми були змушені здійснити перегін одного літака до Монпельє (Франція) та сьогодні-завтра маємо перегнати решту літаків”, – йдеться в повідомленні Bees Airline.

В авіакомпанії кажуть, що, за інформацією лізингодавців, всі літаки буде повернено їм за умови деескалації ситуації, пов’язаної з військовими ризиками.

“Незважаючи на обставини, Bees Airline спільно з партнерами продовжує свою операційну діяльність та виконує авіарейси з міжнародних аеропортів: “Київ”, “Бориспіль”, “Львів” та “Одеса”. У зв’язку з цими форс-мажорними обставинами ми звертаємося до всіх пасажирів поставитися до можливих затримок та змін у розкладі рейсів з розумінням”, – йдеться в повідомленні.

Якщо зміна розкладу не влаштовує пасажира, авіакомпанія готова запропонувати зміну дати вильоту без додаткових плат.

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