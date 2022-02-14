Україна спрямовує 17 мільярдів на гарантії безперебійних польотів

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Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 13 лютого ухвалив зміни до використання коштів Резервного фонду Державного бюджету. Окрім того, уряд виділив кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових та лізингових компаній.

Про це повідомив голова Кабміну Денис Шмигаль у неділю, 13 лютого.

За словами прем’єр-міністра, Кабмін виділив 16,6 млрд грн для гарантування безперебійних польотів у повітряному просторі України.

“Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном”, – наголосив Шмигаль.

Як уточнив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук, уряд передбачив, що кошти резервного фонду бюджету можуть використовуватися, поміж іншого, на запобігання негативним явищам на ринку авіаперевезень, пов’язаних із нездійсненням страхового покриття експлуатантам та/або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрозою нападу та будь-яких військових дій на території України.

Кабінет міністрів також прийняв рішення:

здійснити в межах загального фонду бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів на 2022 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків на обслуговування державного боргу та кореспондуючого збільшення видатків резервного фонду;

виділити Міністерству інфраструктури, з метою запобігання негативним явищам на ринку авіаперевезень, пов’язаних із нездійсненням страхового покриття експлуатантам та/або власникам повітряних суден у повітряному просторі України під час збройної агресії проти України, загрозою нападу та будь-яких військових дій на території України, перерозподілену суму в обсязі 16632,9 млн грн для гарантування безпеки польотів на території України в період з 14.02.2022 до врегулювання зовнішньополітичних загроз шляхом розміщення цих коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу) Мінінфраструктури;

надати право Міністерству інфраструктури використовувати зазначені кошти для гарантування безпеки польотів в Україні для страхових компаній, компаній-перестрахувальників, лізингових компаній та авіаперевізників з використанням рахунку умовного зберігання (ескроу);

надати доручення Міністерству інфраструктури затвердити перелік повітряних суден, на які поширюється надання відповідних державних гарантій.

“Після врегулювання та нормалізації зовнішньополітичних загроз держави невикористані кошти будуть спрямовані на відновлення бюджетних призначень за програмою “Резервний фонд” з подальшим спрямуванням на обслуговування державного боргу”, – додав Тарас Мельничук.

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