Небо над Україною залишається відкритим, – Мінінфраструктури

Деякі авіакомпанії скасовують рейси на тлі російської загрози. Але небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників.

Про це в неділю, 13 лютого, повідомляє Міністерство інфраструктури України.

У міністерстві наголосили, що інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося.

Сьогодні у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участі керівництва офісу президента України, Державної авіаційної служби України, ДП «Украерорух», ДП МА «Бориспіль» та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень.

У деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду, зазначається у заяві.

«Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього уряд, ОП та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону», – наголосив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Як відомо, через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Молдова). Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва. Авіакомпанія SkyUp зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту — в Кишиневі — та за сприяння посольства організувала трансфер для 175 пасажирів до Києва. Усіх пасажирів було забезпечено харчуванням.

В МЗС України заявили, що готові надавати максимальне сприяння українським авіаперевізникам у вирішенні проблемних питань, пов’язаних із здійсненням їхніх авіарейсів.

Також 13 лютого стало відомо, що авіакомпанія SkyUp тимчасово припинила продаж квитків на польоти з 14 по 16 лютого, тому що лізингодавці вимагають повернути літаки на територію ЄС.

“Таке рішення пов’язане з підвищеними ризиками початку бойових дій. Відповідно власники повітряних суден — лізингодавці — вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію ЄС”, – зауважили в компанії.

Нагадаємо, напередодні нідерландська авіакомпанія KLM зупинила польоти до Києва через загрозу російського вторгнення.

Читайте також:

“Хто хоче додому — повертайтеся вже: з 14 лютого літаки можуть перестати літати в Україну”, — Гончаренко