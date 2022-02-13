“Хто хоче додому — повертайтеся вже: з 14 лютого літаки можуть перестати літати в Україну”, — Гончаренко

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Народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко заявив, що з 16:00 понеділка, 14 лютого, повітряний рух в Україні може бути призупинений.

“Швидше за все, із завтрашнього дня з 16:00 по Києву повітряний рух в Україні буде призупинено”, — написав нардеп у Telegram.

Як пояснив Гончаренко, це пов’язано з тим, що одна з найбільших страхових британських компаній із 14:00 понеділка за Лондоном (16:00 за Києвом) припиняє страховку цивільних літаків, які перебувають у повітряному просторі України.

За інформацією нардепа, компанія вже надіслала авіакомпаніям повідомлення про це.

“Власники літаків, які перебувають у лізингу, вже забороняють своїм бортам залітати у повітряний простір України. На цей час KLM скасував свої рейси, Sky Up вже садить рейс із Фуншалу в Кишиневі, сьогодні з’явиться заборона від Air France”, — зазначив Гончаренко.

“Якщо ви знаходитесь за кордоном і намагаєтеся дістатися додому, то найкраще це робити вже зараз. Тому що у найближчі тижня-два, ймовірно, це буде зробити дуже складно”, — додав нардеп.

Раніше літак української авіакомпанії SkyUp, який виконував рейс із острова Мадейра до Києва, був вимушений сісти в аеропорту Кишинева (Молдова) через заборону його власника влітати в повітряний простір України.

Про це йдеться у повідомленні SkyUp

Як розповіли в авіакомпанії, 12 лютого 2022 року лізингодавець повітряного судна — резидент Ірландії — повідомив авіакомпанію про негайну заборону влітати його літаком у повітряний простір України.

“Через вимоги власника повітряного судна літак авіакомпанії SkyUp із бортовим номером UR-SQO, що виконував рейс PQ0902 за маршрутом Фуншал (Мадейра, Португалія) — Бориспіль (Україна), був вимушений здійснити посадку в Кишиневі (Республіка Молдова). SkyUp разом із Посольством України в Молдові забезпечить повернення пасажирів в Україну”, — зазначається в повідомленні.

“Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутися до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва”, — відзначили у SkyUp.

Авіакомпанія зазначає, що зуміла домовитись про посадку в найближчому до території України аеропорту в Кишиневі. Усіх 175 пасажирів забезпечили харчуванням і організували їм трансфер до Києва.

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