Авіакомпанія KLM зупиняє польоти до Києва

Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти до України. Наступний рейс, запланований на сьогоднішню ніч, також буде скасовано.

Про це в суботу, 12 лютого, пише нідерландський портал NOS.

Також про це свідчить онлайн-табло аеропорту “Бориспіль”.

Зазвичай KLM літає до Києва двічі на день.

Представник компанії не дає порад клієнтам, чий рейс скасовано. За її словами, мандрівникам слід звертатися за консультацією до Міністерства закордонних справ.

Напередодні посольство Нідерландів в Україні, як і диппредставництва багатьох інших країн, рекомендувало своїм громадянам залишити Україну на тлі високої загрози російського вторгнення.

Нагадаємо, наприкінці січня німецька авіакомпанія Lufthansa змінила графік київських рейсів через побоювання ймовірного нападу Росії.

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