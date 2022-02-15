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Ексватажка угруповання “ДНР” Трапезникова призначили віцепрем’єром Калмикії

15/02/2022 13:33

Колишнього ватажка угруповання “ДНР” Дмитра Трапезникова призначили на посаду заступника голови уряду Калимкії.

Про це паовідомив голова республіки Бату Хасіков на сторінці в інстаграмі.

До цього Трапезников обіймав посаду мера міста Елісти. Хасіков назвав Трапезникова “добрим стратегом, який вміє вибудовувати ділові відносини”.

Бату Хасіков повідомив, що його новий заступник займатиметься «важливими для Калмикії питаннями» – природного та екологічного потенціалу, а також залучатиме ресурси для виконання планів розвитку сільського господарства.

 

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Публикация от Бату Хасиков (@batukhasikov)

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Як інформувала “Новинарня“, жителі республіки Калмикія негативно сприйняли призначення одного з колишніх “лідерів” “ДНР” Дмитра Трапезникова виконуючим обов’язки мера Елісти. У регіоні тривають масові акції протесту. Люди висловлюють невдоволення в соціальних мережах, записують відеозвернення і скарги до глави Калмикії Бату Хасікова.

26 вересня депутати міста Еліста в Калмикії обрали новим головою адміністрації Дмитра Трапезникова.

Після вбивства 31 серпня 2018 року “глави ДНР” Олександра Захарченка Трапезников став виконуючим обов’язки “глави” самопроголошеної “республіки”, однак уже 7 вересня його змінив Денис Пушилін, який переміг на виборах.

Трапезникову у вересні 2018 року заборонили в’їзд до “ДНР”.

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