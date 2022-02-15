Ексватажка угруповання “ДНР” Трапезникова призначили віцепрем’єром Калмикії

Дмитро Трапезніков

Колишнього ватажка угруповання “ДНР” Дмитра Трапезникова призначили на посаду заступника голови уряду Калимкії.

Про це паовідомив голова республіки Бату Хасіков на сторінці в інстаграмі.

До цього Трапезников обіймав посаду мера міста Елісти. Хасіков назвав Трапезникова “добрим стратегом, який вміє вибудовувати ділові відносини”.

Бату Хасіков повідомив, що його новий заступник займатиметься «важливими для Калмикії питаннями» – природного та екологічного потенціалу, а також залучатиме ресурси для виконання планів розвитку сільського господарства.

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Як інформувала “Новинарня“, жителі республіки Калмикія негативно сприйняли призначення одного з колишніх “лідерів” “ДНР” Дмитра Трапезникова виконуючим обов’язки мера Елісти. У регіоні тривають масові акції протесту. Люди висловлюють невдоволення в соціальних мережах, записують відеозвернення і скарги до глави Калмикії Бату Хасікова.

26 вересня депутати міста Еліста в Калмикії обрали новим головою адміністрації Дмитра Трапезникова.

Після вбивства 31 серпня 2018 року “глави ДНР” Олександра Захарченка Трапезников став виконуючим обов’язки “глави” самопроголошеної “республіки”, однак уже 7 вересня його змінив Денис Пушилін, який переміг на виборах.

Трапезникову у вересні 2018 року заборонили в’їзд до “ДНР”.

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