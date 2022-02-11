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РФ скасувала перекриття акваторії Азовського моря, – АМПУ

11/02/2022 19:42

Державне підприємство “Адміністрація морських портів України” (АМПУ) повідомило, що РФ скасувала перекриття акваторії Азовського моря.

Про це в п’ятницю, 11 лютого, зазначено в офіційному повідомленні на сайті АМПУ.

“Станом на 11.02.2022 прибережним повідомленням №50/22, виданим державною установою “Держгідрографія” Морської адміністрації України на підставі листа Управління навігації та океанографії Міністерства оборони Російської Федерації від 10.02.2022, скасовано прибережне повідомлення №43/22. У зв’язку з викладеним, рух суден рекомендованими шляхами до морських портів України в Азовському морі відкритий”, – йдеться в повідомленні.

Водночас ситуація з перекриття акваторії Чорного моря залишилася без змін.

Нагадаємо, Росія під приводом проведення військово-морських навчань 13-19 лютого перекриває практично весь південь Азовського моря та північно-західну частину Чорного моря.
РФ оголосила ці райони небезпечними для плавання, адже навчання передбачають ракетну та артилерійську стрільбу.
Карта закритих районів свідчить про можливість підготовки “морської блокади” українських портів.

У МЗС, зокрема, заявили, що безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Це може викликати складні економічні та соціальні наслідки, насамперед для портів України.

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