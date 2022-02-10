Суд скасував обвинувачення Стерненку про зберігання бойового патрона

Сергій Стерненко. Фото: Новинарня

Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу на вирок Одеського апеляційного суду у справі громадського активіста Сергія Стерненка про один патрон.

Про це в четвер, 10 лютого, у фейсбуці повідомив адвокат Масі Найєм.

За словами захисника, йдеться про обвинувачення по ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Кримінальне провадження за цією статтею закрили за малозначністю, написав Сергій Стерненко у фейсбуці.

Водночас обвинувачення за ст. 146 ККУ (викрадення людини) залишили без змін.

“Але судимості відтепер у мене нема. Половинчаста, але однозначно перемога!”, – заявив Стерненко.

Він заявив, що далі планує звернутися до Європейського суду з прав людини.

Передісторія

Приморський суд Одеси 23 лютого 2021 року оголосив вирок українському активістові Сергію Стерненку у справі за обвинуваченням у викраденні людини – сім років і три місяці ув’язнення з конфіскацією половини майна. Його забрали до СІЗО, але після вуличних протестів 9 квітня суд пом’якшив йому міру запобіжного заходу до цілодобового домашнього арешту.

Справа стосувалася 2015 року та нібито викрадення Стерненком і його соратником по “Правому сектору” Русланом Демчуком тодішнього депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербича, керівника осередку проросійської партії “Родіна”.

Потерпілий заявляв, що його викрали, били, катували і вимагали відмовитися від депутатського мандата.

8 вересня 2015 року Стерненка заарештовували за підозрою у викраденні, але згодом відпустили. Щербич тривалий час ігнорував судові засідання. Водночас обвинувачення педалював проросійський політик і правник, колишній юрист АП Януковича Андрій Портнов.

Обвинувачення просило позбавлення волі для Стерненка на вісім років із конфіскацією майна.

Сергій Стерненко заперечував причетність до інкримінованих злочинів, зазначивши в суді, що підставою для відкриття низки кримінальних справ стала бездоказова заява Щербича про напад на нього і викрадення “заради 300 гривень”, а також знайдена слідчим у помешканні підсудного зброя.

Сім років за ґратами в цій справі разом зі Стерненком у першій інстанції отримав Демчук.

31 травня 2021 року апеляційний суд Одещини – після кількох переносів – скасував йому вирок у справі про викрадення депутата Сергія Щербича у 2015 році. Стерненкові присудили один рік випробувального терміну.

Суд виправдав Стерненка за статтею про розбій (стаття 187 ККУ). За ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) активіста тоді визнали винним та призначили три роки позбавлення волі, але звільнили на іспитовий термін в один рік. За ст. 146 (про викрадення людини із завданням фізичних страждань) Стерненка визнали винним, але строк притягнення до відповідальності сплив.

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