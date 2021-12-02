Стерненко виграв позов до СБУ про захист честі й гідності

Активіст Сергій Стерненко виграв у суді справу в Служби безпеки України, котра стосувалася захисту його честі та гідності.
Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд у четвер, 2 грудня. Активіст оскаржував ухвалу першої інстанції – Шевченківського суду.
Стерненко переповів причини позову до СБУ.
“Ще до моменту, як мені повідомили про підозру у справі про мою необхідну оборону за «напад» на мого нападника, СБУ під тиском тоді ще міністра ВС Авакова та генпрокурорки Венедіктової видала брехливу заяву з інфографікою “ЯК НАСПРАВДІ”. Це було не просто брехнею, а і грубим порушенням принципу презумпції невинуватості. Бо на момент публікації я не те що не був засуджений за самозахист, слідчий тоді навіть не встиг повідомити мені про підозру! Ми подали на СБУ до суду”, – пише Стерненко на своїй сторінці у ФБ.
Після рішення апеляційної інстанції СБУ, зі слів Стерненка, зобов‘язана на своєму сайті викласти інформацію, що їхня брехня “ЯК НАСПРАВДІ” це було припущення, а не доведений факт.
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