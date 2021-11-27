Зеленський відповів на петицію Стерненка про заборону громадянам РФ відвідувати територію України

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію активіста Сергія Стерненка про заборону громадянам РФ відвідувати територію України або запровадження візового режиму з державою-агресором, яка набрала понад 25 тисяч необхідних для розгляду голосів.

Відповідь опублікована в розділі “Електронні петиції” на сайті президента.

“На тлі триваючої російської агресії значна увага до цього питання з боку українського суспільства є цілком виправданою”, – погоджується Зеленський.

У своїй відповіді він повідомляє, що “від початку агресії Російської Федерації проти України навесні 2014 року було запроваджено низку заходів для посилення контролю на українсько-російському кордоні та забезпечення національних інтересів України у сфері безпеки та оборони”.

“Зокрема, у 2015 році наша держава ініціювала зупинення дії окремих положень Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Україна в односторонньому порядку скасувала можливість в’їзду громадян Росії в Україну на підставі паспорта громадянина РФ або свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років). Відповідне рішення було ухвалено постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2015 року №23. Наразі в’їзд громадян Росії в Україну здійснюється за дипломатичними, службовими та закордонними паспортами”, – нагадує Зеленський.

У відповіді президента також зазначається, що “з 1 січня 2018 року Державною прикордонною службою України запроваджено фіксацію біометричних даних іноземців, у тому числі громадян Росії, під час прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон, що включає, серед іншого, сканування відбитків пальців”.

“Під час перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, у тому числі громадянами Російської Федерації, підрозділи охорони державного кордону відокремлюють осіб, які можуть належати до груп ризику, і проводять додаткові заходи з метою недопущення в Україну тих, хто може бути причетним до провокаційних або неправомірних дій на території нашої держави. За наявності правових підстав подорожуючим забороняється в’їзд в Україну у визначеному законодавством порядку”, – запевняє президент.

“Окремим механізмом, що ефективно використовується Україною для невідкладного та ефективного реагування на наявні й потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці нашої держави з боку окремих громадян Російської Федерації, є застосування до таких осіб спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), зокрема заборон в’їзду на територію України”, – зазначається у відповіді.

“Зазначу також, що запровадження додаткових змін у режимі поїздок громадян між Україною та Російською Федерацією потребує ретельного вивчення й аналізу усіх можливих сценаріїв розвитку, зокрема з точки зору безпекових аспектів та можливих соціальних наслідків нововведень”, – зауважує Зеленський.

І повідомляє таке: “З урахуванням викладеного, мною надіслано петицію Прем’єр-міністрові України Д.Шмигалю, Секретарю Ради національної безпеки і оборони України О.Данілову та Голові Служби безпеки України І.Баканову з проханням проаналізувати відповідність нинішнього режиму в’їзду в Україну громадян Російської Федерації потребам забезпечення безпеки України та захисту національних інтересів”.

Автор петиції Сергій Стерненко назвав відповідь президента “очікуваною”.

“Очікувано, він відмовився виконувати вимогу здорового глузду та громадян, що петицію підписали”, – зауважив Стерненко.

Він додав, що відповідь Зеленського на петицію про заборону на в’їзд в Україну громадян держави-агресора є подібною до тієї, яку президент дав на петицію Ігоря Кондратюка щодо повної заборони гастролей російських артистів в Україні до повернення окупованих РФ територій.

“Що ж, така відповідь – це теж окреслення позиції та перефразоване «я вам нічого не винен».

Громадяни РФ та сама російська держава будуть раді нашим відкритим кордонам. Це для них зручно та спрощує роботу. І цю зручність їм гарантує президент України. Який у даному випадку діє проти інтересів України”, – вважає Стерненко.

Як писала “Новинарня“, його петиція набрала необхідні 25 000 голосів за рекордно короткий строк – 8 днів і кілька годин.

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